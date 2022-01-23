警方掌握許姓竊賊騎車找下手竊盜目標時的影像。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市去年陸續發生住宅失竊案件，手法皆以破壞大門磁扣入侵，安南區州南重劃區21日再度發生同樣手法的住宅竊盜，這次協辦的警員蔡睿宏記住許姓竊賊影像，22日下班時竟遇上許嫌正鬼祟尋找下一個目標，當場出示身分將他逮住，落網的他一度以為遭朋友出賣行蹤。

47歲許姓男子專門破壞磁扣，台南市發生6、7起因大門磁扣遭破壞的住宅竊盜，警方皆懷疑與許男有關，但他是高雄人，行蹤飄忽不定，犯案手法為搭火車到台南租機車，再拆下車牌放置物箱，繞行巷弄找下手目標，鎖定後再犯案，令警方追查十分頭痛。

眼看年關將屆，住宅竊盜案最令居民困擾不安，許嫌21日再到州南重劃區一處民宅，以相同手法犯案，警方調閱監視器，發現又是他的身影，直覺頭痛，協辦的和順派出所警員蔡睿宏暗暗將他的身形外貌牢記。

蔡睿宏22日下午輪休，原本計畫到安和路找女友約會，眼尖發現一可疑男子在巷口徘徊張望，直覺與許男身形相似。

休假中的蔡員上前出示警察證件表明盤查，許嫌心虛就想逃走，反而露餡，蔡員沒想到踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫，伸手抓住，呼叫同事支援將他逮捕。

許嫌在安南區起碼犯下3件住宅竊盜，警方將3件案子依照竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

警方表示，意外逮獲住宅磁扣大盜的蔡睿宏，警校畢業才3年，平時工作認真，每年功獎破百，這次除了努力加上運氣，終於在年關前逮獲關鍵竊賊。

落網的許嫌不信如此碰巧，懷疑遭朋友出賣行蹤，私下頻頻詢問警方「你們怎麼知道我在那邊？」