這網友的「女人價值論」引發公憤！1名網友稱他的朋友晚婚，年過40才得知同樣40多歲的妻子不易受孕，網友事後勸朋友「對方沒辦法提供價值，就應該快點換掉」，他說假如是朋友創業失敗或陽痿，妻子根本不可能繼續陪著朋友，如今是妻子沒辦法滿足朋友想要孩子的願望，朋友就應該趕快找下1個女人。

該名網友在臉書「匿名公社」發文說「我建議朋友和老婆離婚」，他說朋友現年42歲，朋友的妻子日前到醫院檢查驗出極不容易受孕，妻子已經40歲，2人都很想要小孩，但試了多次都無法順利懷孕，朋友起初認為因此離婚對妻子很抱歉，但原PO則給朋友1句建議，遭對方認為太現實。

1名網友稱他的朋友晚婚，年過40才得知妻子不易受孕，網友事後勸朋友「對方沒辦法提供價值，就應該快點換掉」。（翻攝自臉書「匿名公社」）

該網友說，他對朋友講1句真心話「這樣你過的也不開心，人本來就要現實一點，她能為你生小孩，你還留著她幹嘛？如果今天換作是你不舉，創業失敗的話，她還會留下來陪你嗎？對方沒有辦法提供價值，你就應該快點換掉，不要談道德什麼的，一切都是虛的。」最後朋友仍無法認同此說法，但承認過得不開心。

其他網友看到PO文後給出想法，「「人家的婚姻，各自安好，說是為你朋友好，但好不好是你朋友感受，不是你感受不好就是對他不好」、「不要去介入人家的選擇，如果今天他聽你的話離婚了，後來發生了一些事情讓他覺得痛苦不堪，到時候就是你被他埋怨你亂建議」、「這叫自私，換成是你不能生被離婚你自己感覺怎樣」、「你這是什麼朋友，好可怕的價值觀喔」。