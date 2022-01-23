春節即將到來，基隆市環保局為配合民眾清理環境，24日至30日增加巡迴清運，除夕當天傍晚則有17處定點垃圾車。

環保局指出，除夕當日自下午1時起全市巡迴清運垃圾，下午6時後除定點垃圾車外，全面停止收運垃圾。夜間7時至11時全市17處設有定點垃圾車，供市民丟棄垃圾及資源回收物。春節期間2月1、2及3日停止收運垃圾，2月4日恢復正常收運垃圾、資源回收、廚餘回收及大型廢棄物等工作，當天下午加收一班垃圾車。

環保局表示，仁愛、信義、中正區主要道路及公共場所，春節期間2月1日至2月3日排班隊員負責果皮箱清理，以及加強清掃維持市容整潔，其他隊員公休；非市區主要道路因範圍較廣，配合環境清潔週執行，於春節前加強清掃及清除各髒亂點。

另外，1月24日起至1月30日期間，除1月26日停止收運垃圾外，仁愛區依原清運方式，中午、晚上各清運一次，其餘六區增加下午1時起巡迴清運一次，晚上仍依正常班次時間清運，以方便民眾丟垃圾。