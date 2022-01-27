凡於市集消費憑收據，不限金額，就可以參加主題遊戲「好茶葉套圈圈」。

農曆新年即將到來，花博農民市集自1月29日起至2月13日止休市三周，2月19日開市，台北市產業發展局表示，為慶祝虎年到來，凡於2月19至20日來花博農民市集消費，即可享9折優惠。

產發局表示，2月19至20日「福虎賀歲攬茶香」全國周，凡於市集消費憑收據，不限金額，就可以參加主題遊戲「好茶葉套圈圈」，只要套中舞台上的市集精選茶葉包，可立刻帶回家。另為慶祝虎年到來，凡於2月19-20日來花博農民市集消費，即可享9折優惠。

產發局說，2月26至27日雲林縣甘藷、花生周，雲林的地瓜主要為台農57號黃金地瓜，也是市面上製作冰心地瓜最常見的原料之一，淡黃色的地瓜肉，品嚐起來香Q又甜蜜，早餐簡單蒸個地瓜不只增加飽足感又能維持消化道機能。

產業局補充，每周六或日的下午2點半至3點特別規畫現場舞台活動「音樂饗宴」帶來的精彩演出，讓大家在購物之餘能享受環繞在市集悠揚的音樂。

產發局指出，更多市集的活動訊息，請鎖定Facebook粉絲團「台北花博農民市集」及「台北饗樂趣」粉絲專頁，或台北花博農民市集官網（http：／／www.expofarmersmarket.gov.taipei／event／index.html），市集營業時間為每週六、日早上10：00至晚上18：00，在花博公園圓山園區。