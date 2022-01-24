曾任職某社福基金會安置機構的蕭姓女生活輔導員，涉嫌要求男童共浴時不得關門，拍攝共浴全裸照，去年3月遭北檢依修正前《兒少性交易防制條例》起訴。檢方追查，又從查扣的蕭女硬碟中，發現1名女童的裸照，今（24日）再依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴蕭女。

2019年10月，該安置機構舉辦兩性平等課程，有男童說出遭蕭女拍裸照，北市社會局通報警方偵辦。蕭女2020年11月遭羈押，利用律師接見轉知家人「把她在家裡怪怪的東西收好」，蕭女男友找出她的硬碟及手機後，蕭女父母分別藏在茶葉罐、床下，檢警2度搜索蕭女住處才找到。

檢方從查扣的蕭女硬碟中，另發現蕭女於2012年間拍攝1名女童的裸照，今天再依違反兒童及少年性剝削防制條例，追加起訴蕭女涉犯使未滿18歲之人被拍攝猥褻行為之電子訊號罪。

北檢去年3月起訴指出，蕭女2015年6月要求4名受照護男童共浴，拿手機闖進浴室拍下6張全裸沐浴照。隔年7月要求5名男童共浴、不能關門，坐在浴室門口拍照，幾天後她又要求3名男童一起洗澡，闖進浴室拍照。

檢察官痛批30多歲蕭女，明知被害兒童都屬弱勢群體，本應給予關愛，卻因此犯行，造成被害兒童身心受傷，甚至偵查期間，不思如何彌補被害兒童損害，反而隨意砌詞狡飾犯行，羈押禁見期間透過聯繫家人，致重要證據滅失，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。