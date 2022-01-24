全台最友善年輕、小資族基金平台上線。好好證券行銷企畫部主管王克瑞24日指出，「好好基金平台」目前有28家基金公司加入、1101檔基金上架，平台「劫富濟貧」30歲以下、投資100萬元以下買賣基金都零手續費，而一般投資人申購零手續費、贖回時若賠錢也免手續費，讓投資人再也不用擔心被手續費侵蝕獲利，平台僅收取原始投資金額的0.3％平台服務費、千分之1.4的基金交換手續費。

王克瑞指出，好好基金平台在金融監理沙盒實驗時證明可有效拉高基金淨留存率，2020年至2021年全台境內外基金淨留存率只有4.97％，但好好基金平台淨留存率高達70％，為有效省申贖手續費，投資人更願意進行基金交換。

王克瑞表示，省下申購基金手續費是提升獲利的最直接方法，好好證券旗下的好好基金平台推出全市場唯一無條件基金申購『真正零手續費』，基金投資賠錢免收服務費，投資有賺只要依「原始投資金額」收取平台服務費；獲金管會核准、全台獨家基金交換機制，交易僅收取千分之1.4交換服務費。

王克瑞指出，基金交易日趨盛行的今天，基金績效高低，雖是重要課題，但如何降低交易成本，也是一門大功課。好好基金平台秉持普惠金融信念，主打全台唯一、無條件0申購手續費，讓投資人付出一萬元，就能實拿到一萬元的基金份額，再也不用擔心被手續費剝皮。

王克瑞指出，更重要的，好好基金平台與投資人站在同方向、追求共榮，更是全台首例，採行「先買後付」模式的平台，強調只要客戶「贖回」當下該基金總報酬率為負數，也就是說投資人沒有賺到錢，該筆贖回的平台服務費將「全部減免」，僅當投資人賺錢時，收取原始投資金額的0.3%平台服務費，貫徹「投資人賺，平台才賺」與投資人共同利益的經營理念。

除傳統申購贖回功能外，好好證券計畫推出全新「雙交易」模式，基金提供投資人間可以自由交換的服務，投資人可以透過好好基金交換平台，買賣基金能像股票直接掛單、三秒左右完成交易，這也是基金交換次級市場獨特魅力。