嘉義市長黃敏惠（左二）、內政部消防署長蕭煥章（左一）視察科技消防救災器材。（廖素慧攝）

嘉義市消防局新雲梯車啟用，可達30公尺約10層樓高救災。（廖素慧攝）

嘉義市消防局新雲梯車啟用，市長黃敏惠、內政部消防署長蕭煥章與消防人員欣喜添利器。（廖素慧攝）

嘉義市政府消防局斥資1億多元陸續汰換7輛消防救災車，24日市長黃敏惠、內政部消防署長蕭煥章一同進行新雲梯車啟用儀式，但在湖子內規畫新建第二分隊辦公廳舍已流標2次，原因是沒有廠商投標。

市府消防局表示，2018年至今年陸續汰換7輛消防車，包括2018年至2021年底汰換2輛雲梯車、2輛水箱車、1輛器材車，今年採購2輛水箱車，預計今年底交車，總經費1億多元。

黃敏惠表示，消防攸關民眾生命財產安全，市府以中央統籌分配款補助，編列消防車輛經費，汰舊換新，不斷強化第一線救災的硬體裝備，而且落實「勤一休一」制，保持消防人力的搶救質量。

黃敏惠表示，嘉義市是非六都唯一讓消防人員實施「勤一休一」制度的縣市，外勤人員的超勤津貼中央補助1萬2000元，但市府增加編列1785萬6000元，提高外勤津貼最多可領1萬7000元，員額也由220人再大幅成長至292人。

黃敏惠表示，嘉義市人口密度第二高，市府持續添購救災設備、增加人力配置、實施「勤一休一」，讓消防人力與市民人數比率拉高至1：974，本島排名第3，救災救護防護半徑平均1.65公里，也是全國規畫最密集的縣市，救災效率達到全國最快速。

因應湖子內快速發展，消防局已規畫將目前在警二分局旁的第二分隊遷至湖子內，新建辦公廳舍占地面積3113平方公尺（約942坪），市府自籌1725萬元、中央補助款7225萬元，共約8500萬元經費，預定2023年底完工，但去年招標2次均流標，今年春節後將第3次上網公告招標。