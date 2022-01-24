元大銀行2021年新增12萬戶定時定額投資大軍。根據元大銀行最新統計顯示，在2021年的基金定時定額投資戶數，全年共新增加超過12萬戶，對此元大銀指出，其中低於3000元下扣款的交易筆數，更佔總交易筆數超過4成，這也顯示元大銀行超過12萬戶的基金定時定額新戶中，小資族佔比應超過4成。

尤引人矚目之處在於，元大金控旗下元大投信所發行的元大台灣高股息龍頭基金，和元大五小福系列基金對於元大銀行的基金財富管理業務也發揮相當大的助燃效果，對此元大銀引述相關統計指出，2021年的高股息龍頭基金，和五小福系列基金，申購金額超過84億元，其中有62億為定期定額投資，而單次扣款金額小於3000元的總扣款金額佔比為12.5%，透過定時定額的扣款，可說為小資族找到切入台股基金投資最為安全的方式。

對於2022年的投資環境展望，元大銀行則提出「股優於債」的分析。對此元大銀行認為，2022年在通膨環境下：「股市、商品表現將優於債市，成熟股市仍是復甦的動力所在！」另一方面，對於新興市場的表現，元大銀則分析，新興市場會因疫情、通膨與復甦進度不同，而差異擴大，並建議亞洲國家可能會是較佳的選擇，尤其看好國內表現：「台灣在外貿內需雙引擎驅動下，將於2022年持續推動經濟成長。」

元大銀行也對投資方式建議，可以「母子基金結合」的概念來投資，亦即，申購一檔符合市場趨勢且波動較低的基金（母基金），既可享有資本增長的好處又可以控管波動風險。同時，設定母基金的資產自動轉入波動較高且長線看好的基金（子基金），既可降低投資風險，更可以得到更豐厚的獲利，達到資產配置的雙重效益。