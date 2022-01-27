至善基金會今年推出生日捐公益方案，號召當月份壽星與他的親友，及喜愛本月份愛心大使的朋友一起響應，為弱勢孩子出一份力，同時為自己或心愛的人積累福報，祈求平安。

對每個人來說，生日是一個美好歡樂，值得慶祝的日子，今年，送自己或家人一份與眾不同的生日禮物，響應至善公益方案，陪伴弱勢孩子穩穩長大。藝人苗可麗、Janet謝怡芬、曾寶儀、黃豪平、何培培，及國手楊俊瀚均已響應支持，呼籲粉絲一起幫助弱勢兒童，珍惜每一個來到這世界上的孩子。

如在《華燈初上》裡演活風流編劇江瀚的鳳小岳，日前接到至善基金會的邀請，擔任至善生日捐公益大使。

至善基金會表示，2020新冠肺炎疫情肆虐至今，許多人的生活已被迫改變，展望新的一年，至善持續為台灣偏鄉及都市原住民孩童努力，在學習及生活上，培力並陪伴孩子穩穩長大，公益募款活動，呼籲更多朋友加入響應，獻出一份愛的禮物。捐款可洽至善基金會官網。