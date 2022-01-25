記憶體製造廠的法說會，由旺宏(2337)於今日(25日)下午即將揭開序幕，南亞科(2408)接著於台股明天封關日(26日)下午接棒登場。目前業界多看第二季產業需求回溫，價格可望重啟漲勢，今日早盤股價均逆勢上揚。

短期來看，第一季因淡季及工作天數少，預料各公司業績仍受一定之影響，今年產品價格的趨勢以及全年展望才是法說會最受關注的重點。

旺宏總經理盧志遠日前曾表示，目前主要產品Nor flash還是供不應求，看起來可以說是「無烏雲」，公司第一季仍將比去年同期成長。

旺宏總經理盧志遠日前指出，第一季用於遊戲機用的ROM產品，以及應用在消費性產品和NB市場相關，Nand flash產品仍受傳統季節性淡季影響，但整體而言，第一季業績仍比去年同期成長。

旺宏目前有三大產品線，以去年第三季來說，Nor flash占比達52%、ROM占28%、Nand flash占15%以及代工占比重5%。

旺宏去年第四季營收約145.45億元，比去年第三季149.74億元歷史新高僅減2.86%，表現不淡。2021年營收首破500億元，為505.73億元，年增約27%。

旺宏去年第三季本業強勁以及業外處分6吋廠獲利挹注，單季稅後純益54.3億元，季增1.82倍，每股純益2.94元，創歷史新高，2021年前三季EPS達4.48元。

目前業界多預期第二季記憶體產品價格回升，旺宏將於1月25日舉行法說會也將公布進一步之展望。

南亞科受到去年第四季DRAM市況進入短期修正，加上公司已無庫存可供銷售，單季營收約213.99億元，季減約10.22%。

2021年受惠記憶體市況復甦，銷量及價格走揚，南亞科全年合併營收856.04億元，創新高，較前年增加40.32%。

南亞科表示，去年第四季DRAM市況進入短期修正，價格微幅下滑，但幅度不會太大，市場還是有不錯的需求，對後市並不悲觀。

另一家記憶體製造廠華邦電(2344)將在年後舉行法說會，預定2月11日舉行2021年下半年法說會。