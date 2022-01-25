封測廠力成(6239)今日召開線上法說，執行長謝永達表示，雖受季節性因素影響，2022年首季營收將較去年第四季新高下滑，但由於需求維持暢旺，預期仍將顯著優於去年同期、有望維持雙位數年增率，對今年營運表現仍維持樂觀展望。

力成董事長蔡篤恭表示，力成2021年營收及獲利均創歷史新高，展望2022年仍維持正面看法，認為還有成長機會。很遺憾這樣的好成績未獲得投資人認可，本益比相對偏低，並強調若沒有精湛的封測技術產業配合，先進產品及系統不可能達成。

謝永達指出，首季標準型DRAM產品營運穩健、維持常態季節性需求。NAND Flash需求則有常態性的季節性修正，但密度增加將有助需求提升。去年面臨零組件短缺的固態硬碟（SSD）、系統封裝（SiP）及SIM，需求隨著供應狀況好轉將逐步改善。

而凸塊（Bumping）及晶圓級封裝（WLP）由於需求強勁，力成將加速拓展新客戶及新產品。晶片尺寸覆晶（FCCSP）及覆晶球閘陣列（FCBGA）封裝需求強勁、產能續增，CMOS影像感測器（CIS）業務的專案及認證均按計畫進行中。

至於力成近年積極耕耘的邏輯業務，謝永達表示，力成自身將持續優化產品組合，旗下超豐需求維持強勁、上半年可望維持顯著年增率，TeraProbe及晶兆成由於車用等客戶訂單需求強勁，自去年起積極投資擴產，上半年營收亦可望強勁成長。

針對與美光合作的西安廠在4月到期後是否持續合作，謝永達表示，為達成雙方最佳利益，目前尚未完全達成協議、仍在持續協商中，可能會延長一段時間。不過，力成願意將西安廠業務轉讓給美光，使美光能擁有最具成本效益的視窗閘球陣列（Window BGA）封裝產能。

謝永達指出，西安廠因只有單一客戶，且針對高階封裝技術需額外投資，若美光願意承接，力成將能以最低風險撤出，進一步減少財務風險、提高集團毛利率。而力成將在台灣重建視窗閘球陣列封裝產能、並拓展至其他業務，以更好的毛利率彌補營收短缺。

至於南韓記憶體大廠SK海力士收購英特爾（Intel）NAND Flash及SSD事業部分，謝永達指出，此案已獲中國大陸當局核准，並成立新公司Solidigm繼續營運，而力成仍將是Solidigm的最佳合作夥伴之一，期待未來能維持穩固的合作關係。