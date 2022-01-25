中央流行疫情指揮中心於25日表示，為確保農曆春節連假期間COVID-19自費核酸檢驗指定機構檢驗量能，以應民眾出境或出入醫療/照護機構等其他因素檢附COVID-19陰性檢驗證明之需，指揮中心已將農曆春節連假期間提供服務資訊公布於衛生福利部全球資訊網／春節衛福、防疫措施（網址：https://www.mohw.gov.tw/cp-5380-65644-1.html）及衛生福利部疾病管制署全球資訊網／COVID-19防疫專區／醫療照護機構感染管制相關指引／開放民眾自費檢驗COVID-19申請規定項下（網址：https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/I92jtldmxZO_oolFPzP9HQ），方便民眾上網查閱。另健保署LINE（點此加入：https://line.me/R/ti/p/%40dyk0948w）推出「春節期間自費COV19 PCR這裏找」專區，可以「定位查詢」或「院所名稱」搜尋附近篩檢的醫事服務機構，方便得知收費資訊、採檢模式及時間表、服務網址、電話等資訊。

指揮中心說明，為使民眾便於掌握COVID-19自費核酸檢驗資訊，指揮中心公布各自費核酸檢驗指定機構於今（2022）年1月29日至2月6日農曆春節連假期間提供服務情形，包括每日提供常規檢驗及快速檢驗之採檢時間、收費情形、採檢模式（如：採網路預約、電話預約、現場報名、固定時間或隨到隨採等）、每日可採檢人數、指定機構服務網址及聯繫電話等。

指揮中心進一步說明，目前全國自費核酸檢驗指定機構共216家，其中有187家自費檢驗指定機構於農曆春節期間持續提供自費核酸檢驗服務，開設率達87％。有自費核酸檢驗需求民眾於檢驗前，請務必先行至醫院官方網站或致電詢問及確認相關採檢事宜。

指揮中心提醒民眾，因應近期COVID-19全球疫情升溫，Omicron等新興變異株於全球迅速擴散，適逢春節前返鄉人潮，請民眾於檢疫期間及自主健康管理期間應遵守防疫措施。有自費核酸檢驗需求民眾進入醫院請全程配戴口罩，並加強洗手、落實呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣，以保護自身健康及維護國內社區安全。