今年春節連續假期長達9天，宜蘭縣政府今天（25日）指出，連假前3天國道5號會湧現南下返鄉車潮，大年初一到初三雙向車流多，後3天是北返車潮，因應年節期間的返鄉車流，宜蘭縣近千個路邊停車位將從除夕至初四全部免收費。

宜蘭縣政府交通處表示，此次連假長達9天，民眾可以充分規畫返鄉行程與遊程，前3天雖然國5會有南下車潮，但整體而言壅塞時段較短，初一到初三雙向車流多的原因是旅遊與回娘家車潮，蘇花改的交通特性也會與國5類似。

交通處表示，連假9天期間，台鐵每天會有4班優惠班次，台北到宜蘭優惠價100元，台北到花蓮200元，國道客運也因為疫情的關係，車輛與轉運站都會有清潔人員消毒，請民眾放心搭乘大眾運輸工具。

因應返鄉人潮，宜蘭縣政府也宣布，從除夕上午8時起到初四晚間10時止，宜蘭縣路邊停車全部免費，提供返鄉民眾使用，有15所學校提供390車位作為臨時停車場。

縣長林姿妙表示，春節連假期間預估宜蘭縣會有大量的人潮與車潮，各單位須要求廠商停止施工、恢復路面平整；因疫情不穩定，連假期間健康最重要，呼籲鄉親落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施。