過年期間不少旅外遊子會攜家帶眷返鄉團圓，由於路程遙遠，許多人會在休息站稍作停留後再開車上路。不過馬來西亞一名28歲男子卻在車子離開休息站1公里後，接到一通陌生電話，這才驚覺媽媽竟然不在車上，嚇得趕緊回頭找人。

28歲男子羅伊（Roy Muhd）日前在抖音（TikTok）上傳一段影片透露，和父母、弟弟從柔佛（Johor）開車要回霹靂（Perak）家鄉時，途中停在東甲（Tangkak）大道休息，羅伊先請父母去上廁所，待兩人都回到車上後，自己再下車透氣，期間弟弟則一直在後座呼呼大睡。

羅伊上車後，一家四口便再度啟程，沒想到當車子行駛1公里左右，羅伊爸爸的手機突然響起陌生來電，羅伊便替負責開車的爸爸接起電話，沒想到話筒中卻傳來媽媽的聲音，這時他回頭一看才驚覺媽媽竟然沒上車。原來是媽媽被遺忘在休息站後，向員警借手機打給自己的丈夫，通知他們回來接自己。

羅伊解釋，媽媽趁他去上廁所時又再度下車，加上當時父親戴著帽子，遮擋了視線，且弟弟也因為一直在睡覺而毫不知情，才會發生這起荒唐的事件。而在他掛完電話後，也趕忙開車回休息站找人，卻看見媽媽不但沒有生氣，還在2名員警的陪同下淡定的吃著木瓜，讓他哭笑不得。