長期深耕兩岸文化交流，傳承、保存大時代歷史記憶的財團法人沈春池文教基金會，今年榮獲文化部第十五屆文馨獎常設獎「金獎」，頒獎典禮於今（1月25）日下午舉行，由沈春池基金會董事長林克銘出席受獎。

沈春池基金會於1998年第一屆文馨獎獲獎迄今，已相繼囊括十二次獲獎的肯定，能夠頻繁獲此殊榮在臺灣相關公益團體中十分罕有，亦是對基金會自1988年成立以來在臺灣文化藝術事業之不遺餘力的一大肯定。

文化部每兩年舉辦一次的文馨獎，係為感謝與表揚「支持文化藝術事業的企業、團體或個人」，該獎項期望能夠激發企業團體對藝文活動的參與，也結合政府及民間力量，讓文化的力量得以壯大與提升、成為國家重要的軟實力。

沈春池基金會指出，今年再度榮獲金獎，源於基金會秉持「以人文為載體、以歷史為底蘊、傳承大時代的記憶」精神，2019年、2020年深度耕耘「搶救遷臺歷史記憶庫」的影音紀錄，並於2019年完成兩岸四城巡展（高雄、上海、臺北、福州）。

此外2019年亦將敦煌文化藝術巡迴推廣至全臺各大專院校，同時2019年及2020年定期承辦「月亮城杯．明月獎」文創大賽，鼓勵兩岸的文創青年和設計工作者等文藝相關活動，近兩年已累積贊助上述活動高達5631萬元。

近年沈春池基金會著重推動「搶救遷臺歷史記憶庫」數位典藏計畫的建置，藉由口述歷史的拍攝以及徵集有關物件史料，為遷臺長者及家屬的生命記憶，留存歷史見證，計畫啟動以來，已完成近1100位受訪者的珍貴紀錄和近2300件藏品的徵集，及時搶救每個大時代下的小人物故事，除了積極在社群平台分享成果外，並闢建「春池文化教育館」向民眾展示館藏物件與故事。

文教館當期推出「眷戀家書」特展，正在展出兩岸隔絕至開放年代民眾的珍貴家書，其中包含曾擔任兩蔣侍衛長達42年的翁元所珍藏兩百多封的家書、及遷臺二代明星畫家程秀瑛父親的家書，闡述著承載親屬間生離死別與期盼重聚的殷切盼望。

對於此次榮獲文馨獎金獎，沈春池基金會表示，衷心感謝政府與社會各界對該會近年從事兩岸文化交流與歷史保存工作的認可，未來仍將持續戮力建構更完善的記憶庫，保存歷史每一片微小卻重要的陳跡，今年基金會也將陸續於春池文化教育館展出更多元典藏的跨世代遷臺記憶，並規劃於今年3月舉辦「我家的兩岸故事」臺中巡迴展等活動，繼續秉持「以人文為載體、以歷史為底蘊、傳承大時代的記憶」的精神使命，致力於文化藝術的傳承，讓今後世代得以窺見動人的歷史軌跡、中華文化的經典記憶得以源遠流長。