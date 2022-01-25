林秉樞去年11月間因涉嫌施暴監禁「港湖女神」高嘉瑜，並威脅散布不雅照，引起外界矚目，林也意外遭起底，與許多政商名流都有深厚關係，林遭羈押禁見即將屆滿2個月，新北地檢署今（25）日偵結，依害風化、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8大罪嫌，將林秉樞起訴。

資深媒體人黃揚明於去年12月2日在臉書表示，政論節目《新聞大白話》在11月10日下午的節目中，當天高嘉瑜錄影時段為下午4時到5時，大約4時25分到38分這段期間，有3則斗內留言特別詭異。

第一則是一名蔡姓網友，斗內670元，留言「高嘉瑜妳自己想清楚，想不想爆料」。第二則是邱姓網友，斗內670元，留言「高嘉瑜，妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？有妳錄音，有親筆字跡，妳想清楚」；第三則是藍姓網友，斗內1690元，留言「高嘉瑜，妳自己也有違法事宜，妳要想清楚，證據非常明確，妳心裡清楚」。

新北地檢署在新聞稿證實，林秉樞於 110 年 11 月 10 日 16 時 20 分許，以上開手機連結 LINE「指示」「甲女」在高嘉瑜擔任來賓之 TVBS 新聞臺不特定人得觀覽之「新聞大白話」youtube 直播中，張貼置頂留言：「高嘉瑜妳自己想清楚，想不想爆料」等文字，足以貶損高嘉瑜之名譽及使高嘉瑜閱覽後心生畏懼。

新北地檢署表示，「甲女」涉犯刑法第 220 條第 2項、第 210 條變造準私文書、第 305 條恐嚇、第 310 條第2 項加重誹謗等罪嫌，獲緩起訴處分。