中華電(2412)董事會通過，將發行國內無擔保普通公司債100億元，本次通過之資金用途包括環境保護或社會發展投資，未來將規畫發行永續發展債券，以財務攜手工務業務，全面落實永續發展目標。

中華電表示，未來將在公司治理、環境保護與社會責任三大面向持續投注心力，同時積極接軌國際，朝聯合國永續發展目標(United Nations Sustainable Development Goals UN SDGs)努力前進，並取得豐碩成果。中華電已連續十年入選道瓊永續指數，躋身國際級產業領導者之列，此外，中華電為國內第一家取得「ISO 14067及ISO 14046」雙環境管理認證的電信業者，第一家推動供應鏈永續管理之電信業者，近期並推出「5G無塑永續行動」，與員工、民眾一同攜手朝減塑、零碳目標邁進，透過生活日常中簡而易行的環保理念，分享傳遞環境永續及綠色生活理念。

中華電具有穩健的企業基礎及堅強的財務實力，去年11月續獲標準普爾給予“AA”，中華信評給予“twAAA”，除了是國內信評最高之電信公司外，其標準普爾信用評等更為國際電信業界之首。中華電109年首次發行公司債時即寫下佳績，5年期、7年期券發行利率創下當時公司債史上新低。未來將透過發行永續發展債券，實踐永續經營發展理念。