關鍵字：地質災害監測，酒泉衛星發射中心，長征四號丙，運載火箭，L-SAR 01組A星，發射升空，衛星進入預定軌道，發射任務，圓滿成功，地質環境，山體滑坡，土石流，地震災害，有效監測

中國地質災害監測又添利器，26日7時44分，中國酒泉衛星發射中心用長征四號丙運載火箭，成功將L-SAR 01組A星發射升空。衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。該衛星主要用於對地質環境、山體滑坡（土石流）、地震災害等進行有效監測。

中新社報導，這是長征系列運載火箭第407次發射。成功發射的是陸地探測一號01組A星(L波段差分干涉合成孔徑雷達衛星A星)。據了解，陸地探測一號01組B星計畫2月底擇機發射。

陸地探測一號01組衛星具有全天候、全天時、多模式、多極化等特點，可滿足國土資源、地震、防災減災、測繪、林業等基礎地理資訊獲取需求，加快形成重大災害快速反應能力，並為實現可持續發展等全球目標提供空間觀測技術支持。

該星是中國《國家民用空間基礎設施中長期發展規畫(2015-2025年)》中的科研衛星，由A、B星組成，運行於約600公里高度的準太陽同步軌道。雙星均配置L波段合成孔徑雷達(SAR)載荷，具備多種成像模式，最高解析度3米，最大觀測幅寬可達400公里。

雙星將充分利用L波段雷達波長長，在植被區具有穿透能力的特性，可為解決條件複雜、地面調查難以到達地區的災害隱患早期識別，提供覆蓋範圍廣、測量點密度大、重複觀測頻率高的長波合成孔徑雷達資料。

雙星在軌可開展跟飛、繞飛兩種飛行模式。跟飛模式下運行於同一回歸軌道面，相位間隔180度，具備單星8天、雙星4天重複軌道觀測能力，應用差分干涉合成孔徑雷達形變測量技術，通過獲取地面沉降變化前後多景圖像，進行資料處理，提取形變資訊，有效支撐地面沉降、滑坡、地面塌陷、地震形變等應用需求。

繞飛編隊模式可通過星間高精度相位、時間、空間同步，實現干涉合成孔徑雷達高精度地面高程測量。該衛星工程將推動實現中國這類資料的自主可控，顯著降低地質、地震、應急等行業對國外資料的依賴。