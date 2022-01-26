高雄捷運紅線岡山路竹延伸線RKC02標土建暨軌道統包工程，26日動土，岡山路竹延伸線第二A階段RK2至RK6力拚2027年底完工通車，扮演串接南台灣半導體S廊帶大任。

高雄市政府26日舉辦「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線土建暨軌道統包工程」動土典禮，高雄市長陳其邁致詞時表示，岡山路竹延伸線二階RK2到RK6，務必要在2027年如期如質完工，紅線往南，目前進行環評與綜規審查，捷運黃線綜合規劃，也已進入行政院核定中，預計年底動工。

捷運紅線岡山路竹延伸線二階工程總經費200億元，其中，地方自籌部份款項，陳其邁指出，自他上任之後，即成立「高雄市軌道建設財務規劃專案小組」，透過捷運紅線、橘線，加上3條捷運路網的聯合開發，先行挹注財源至捷運建設基金，再來負責捷運款項地方自籌款部分，藉由財務操作，引導捷運場站從RK2及RK3、RK6到RK8，並配合捷運路網聯合開發，調整整體都市計畫，未來捷運紅線絕對是一條高雄城市發展的縱軸線。

他說，為了促進北高雄整體發展，此次捷運工程規劃，一開始就將都市建設、經濟發展、產業繁榮等，納入整體規劃，以帶動整體都市與地區發展，並提高居民生活品質，因此，興建捷運時，也做好周遭生活設施、公共服務，如運動中心、青年平價住宅、社會住宅。

陳其邁表示，照顧好每一個人，是高市府關心的重點，除了地方受益，年輕人工作、居住也能更方便，盼以捷運紅線為核心的發展廊帶，不僅是串聯整個半導體產業聚落的S廊帶，更串聯起北高雄岡山、路竹、湖內、橋頭等地區的生活連結與情感聯繫。

高雄捷運工程局表示，高雄捷運岡山路竹延伸線的RKC02標土建暨軌道統包工程，由遠揚營造工程公司獲選為最有利標廠商，岡山路竹延伸線第二階段起點銜接第一階段岡山車站，行經岡山農工（RK2）、本洲產業園區（RK3）、南科高雄園區（RK4）、高苑科技大學（RK5）、南路竹（RK6）、路竹（RK7），止於台鐵大湖車站附近（RK8），串聯北高雄重要生活節點及科技產業廊帶，全長約13.08公里。