高雄市長陳其邁26日上午出席岡山二階土建工程動土典禮，他在致詞時說，從RK2到RK6，市長掛保證在2027年一定完工；他已經與捷運局立了軍令狀，只能提早完工，不能延後，屆時原班人馬再來參加通車典禮。

陳其邁表示，捷運建設總經費200億元，高市府與中央各出100億元，感謝蔡英文總統、行政院長蘇貞昌的支持。

但市府100億元怎麼來？陳其邁指出，市府組了一個捷運小組，超前部署，對於捷運建設的經費，有紅線、橘線與林園線等，採聯合開發，先行挹注財源到捷運建設基金，負責捷運款項地方自籌款。並藉由財務操作，包含TOD引導，在建設捷運各站時，以都市計畫配合聯合開發來做調整。

陳其邁表示，捷運紅線是高雄產業、地方經濟發展的主動脈，串聯產業聚落從路科到岡山本洲工業區、橋科，以及未來的台積電高煉廠、楠梓的高科技產業園區，再往南到機場、臨海工業區，這是高雄城市發展的縱軸線。

陳其邁勉勵捷運局全力以赴，如期如質完工。他也提到，市府整合捷運局、經發局、都發局的力量，並請大家發揮更多想像力，完成捷運建設。