2022台北燈節移師士林，將在2月11日登場，1大主題2隻祥虎3大燈區，橫跨捷運劍潭、士林及芝山站，至2月20日止為期10天。

2022台北燈節以「生炒花燈」帶出士林特色美食強烈的印象比喻文化融合凝聚創新，用熱情奔放的「生猛快炒」形容燈區的繽紛、多元燈飾佈置，同時也祈願大家新的一年能夠「火力全開 大放光彩」。

劍潭站夜市燈區以「夜市文化」及「藝術科技」為主軸，燈飾規劃以夜市文化百態呈現，展現科技燈飾創作與互動及新思維的藝術燈飾。

士林站光彩燈區以「傳統舊街」為主軸，燈飾規劃以士林傳統風情呈現，並結合七彩光廊、光之隧道，讓民眾可漫步於燈海中感受佳節氛圍，燈區中還有可與民眾互動的燈飾，增加賞燈趣味性。

芝山站河濱燈區以「自然生態」及「兒童樂園」為主軸，傳遞雙溪芝山岩生態的生命力，美崙公園則規劃親子燈區，週末將邀請平時只出現在電視裡的國際知名卡通明星「阿奇幼幼園」來到燈節現場。

另外，2022台北燈節主燈TAIPEI 40，40是士林的諧音，也就是「台北士林」的意思。創意總監李明道以宇宙飛船做為今年主燈設計，體積直徑寬達7米、高達4米，以紅白色亮麗外型，台北祥虎駕駛宇宙飛船降落士林，萬丈光芒投射在地上，帶來震撼的聲響。

台北燈節打造2大舞台，分別為劍潭夜市燈區「虎舞台」及芝山河濱燈區「河舞台」；開幕式於虎舞台登場，將邀請2021年奪下2大金曲獎項的原住民歌手「桑布伊」及第31屆金曲獎最佳樂團「滅火器」點燃台北搖滾之火。