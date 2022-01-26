交通部道安會統計，去年1月至11月酒駕造成死亡人數為290人，較前年同期增加26人、9.8％，預料去年將超過前年，將是10年來首見成長。

交通部長王國材表示，交通部關注的年輕族群機車死亡、高齡者交通死亡與酒駕死亡3大重點中，去年1至月11月年輕騎士與高齡者的死亡人數都有減少，唯獨酒駕增加，且增加非常多。立法院日前通過《刑法》和「道路交通管理處罰條例」修法，交通部支持重罰酒駕，藉此降低酒駕事故。

王國材指出，行政院長蘇貞昌日前找了10個部會召開交通安全改善會議，突顯政府把道安當作重要議題，10個部會通通被列管，提出目標與改善時程，列出7大重點、21項工作。7大重點分別為酒駕零容忍、管考加強、工程升級、監理革新、修法嚴懲、執法提升以及教育扎根。

交通部去年底開始公布各縣市交通事故分析與首長主持道安會報統計，本島縣市當中，新竹市的首長從未主持過道安會議，嘉義縣、市也各只有1次，王國材呼籲縣市長忙於公務之餘，也要多花心力在防治上。

而台南、苗栗、台北的首長，則拿下出席率前3名。不過，去年12月台北市長柯文哲缺席道安會報，王國材說，台北市去年交通死亡121人，較前年增加28人，期待柯市長持續當道安資優生。

道安會執行秘書吳木富表示，分析各縣市交通死亡肇因，酒駕往年都在6、7名位置，今年升到3、4名，各縣市應有所警惕。

昨日有女駕駛因不熟悉路況，看著導航不慎逆向闖入台北市環東大道，撞上迎面而來的重機，騎士噴飛摔下10層樓高的高架橋死亡。吳木富提醒，駕駛不能太依賴導航，平面道路銜接高、快速道路的入口很近，有時候一轉彎就走錯，主管機關可以思考，出入口能否有更清楚的標示。

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