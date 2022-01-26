賴清德過境洛杉磯 莫健登機歡迎。總統府提供

副總統賴清德出訪宏都拉斯在美國洛杉磯過境，專機於當地時間1月25日早晨（台北時間25日晚間）抵達洛杉磯國際機場。我駐美國代表處大使蕭美琴及美國在台協會主席莫健登機歡迎副總統，宏都拉斯駐洛杉磯總領事Maria Fernanda Rivera則迎於機梯旁，並獻花致意。

賴清德率領的經過近12小時的飛行，特使團順利降落在美國洛杉磯國際機場。賴清德也於下榻飯店隨即與參議院外委會亞太小組主席馬基等17位美國國會議員視訊。

賴清德說，對方稱讚台灣堅持民主的決心，注意到中國戰鬥機不時飛入台灣的防空識別區，另外各種假消息或各種分化作為，但台灣堅持民主，不向極權主義低頭，讓台灣在國際社會呈現出理性、團結、進步的形象。

賴清德表示，感謝美國政府的安排、感謝外交部，大家都很辛苦努力，他充分感受到這一次過境美國，受到不只是安全且很方便、很好的禮遇，他與美國政要有很多交流，分享彼此對台灣、兩岸、亞洲等各種看法。

賴清德上午總共會晤17名國會議員。包括聯邦參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）、聯邦眾議院退伍軍人委員會主席高野（Mark Takano）。加州具亞裔背景的聯邦眾議員如台裔的劉雲平（Ted Lieu）、華裔的趙美心（Judy Chu）、韓裔金映玉（Young Kim）也都出席視訊會議。

來自猶他州的聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）會後在推特貼文表示：「今天我很榮幸主持台灣副總統賴清德訪美的第一場會談。猶他州與台灣有許多交流，這是我在國會期間所一直努力加強推動的。」

與會的聯邦眾議員歐文斯（Burgess Owens）推文表示：「很高興加入匡希恆及台灣副總統賴清德參與的這場具有成效的會談，加強美國與台灣之間的關係。台灣是猶他州最堅強的貿易夥伴之一。」

對於賴清德與國會議員線上會談，總統府副秘書長李俊俋向隨團記者表示，美國跨黨派議員關心台美貿易、中國的威脅等相關議題。

傳前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台一事，李俊俋說，有幾位眾議員有談到，眾議員、眾議院原本安排2月到台灣，但因疫情延後。記者追問有無確切日期，他說，目前還沒。

蕭美琴抵達視訊會議室前受訪表示，賴清德從一早就開始視訊。被問到上午登機時，賴清德說她變瘦了，蕭美琴表示，大家都在為國努力。

至於僑宴，賴清德25日（當地時間）在過境旅館時表示，原來打算人數減少可以進行僑宴，但因美國的疫情，愈來愈嚴重，且他也不願意有任何疏忽，把病毒帶回台灣境內，這樣很不好，所以，最後以防疫最優先。

賴清德表示，民主是台灣的DNA，美國不分黨派不約而同稱讚台灣。台灣未來要面對的問題還很多，但只要大家團結，這些變化也是脫胎換骨的機會。

賴清德說，這次到宏都拉斯除了總統蔡英文特別交代深化邦誼等三項任務，總統也要他向僑領們致謝、拜個早年。僑界在疫情爆發之初就發起捐口罩，且很短時間就募集完成，他與美國政要視訊也有人特別提起這一點，也就是台灣僑胞在美國社會發揮正面的力量，美方很珍惜，他聽到也覺得很光榮。

賴清德說，這次過境美國帶來春聯、紅包袋、1元福袋，另外準備琉璃鉑金吊飾，上面有四個字「平安如意」，雖無法見面吃飯，但帶來故鄉的祝福與對大家的感謝。