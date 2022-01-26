航警局2線3星的林姓安檢隊長、陳姓和鄭姓航保科警務正，涉嫌洩露預算金額、投標家數、或是放水讓劣等電腦斷層掃描儀通過驗收案，林姓隊長新家的10萬元裝潢費都由蔡姓廠商埋單，桃檢估算蔡男不法獲利近7500萬，桃檢偵結後依貪汙治罪條例等罪嫌起訴3警官和蔡男。

檢調去年接獲檢舉，稱航警局官員在電腦斷層掃描儀標案爆弊端，指派檢察官周欣蓓指揮調查局中部機動站和桃園市調處深入調查，發現44歲陳姓航保科警務正在承辦「109年度電腦斷層掃描儀6部採購案」時，明知54歲蔡姓得標廠商提供的儀器功能無法符合採購契約所訂爆裂物的偵檢標準，竟以蔡提供的壓克力仿製爆裂物4塊，以及偽造的原廠證明書，矇騙其他航警局不知情的驗收官員，使得5部不合標準的電腦斷層掃描儀陸續通過驗放，讓蔡姓廠商不法獲利7462萬5044元。

檢調還發現，蔡姓廠商2019年底得標航警局「109年度固定式空運貨櫃檢查儀1套系統定期保養維修勞務採購案」後，為順利通過驗收，獲悉53歲林姓安檢隊長新家裝潢僅40萬預算，和設計公司開價50萬有差距，竟於2020年1月22日幫忙支付10萬元差價給設計公司，林也在當年底洩露預算金額給蔡男，助蔡在「110年度桃園機場第二航廈電腦斷層掃描儀輔助人力勞務外包採購案」中出線。

檢調另發現，承辦航警局「109年度桌上型爆裂物偵檢儀6部增購案」業務的鄭姓警務正，也涉嫌在2019年12月24日投標截止前，將前來投標廠商家數的資訊洩露給蔡男。桃檢去年9月發動搜索帶回一行人，並將陳警和蔡男聲押獲准。

桃檢分別依《貪汙治罪條例》公務員對主管監督事務圖利、收賄、以及《刑法》偽造文書等罪嫌，起訴林、陳2警官和蔡男，另鄭警官涉犯洩露國防以外祕密罪，檢方考量他坦承不諱且犯罪情節非重、犯後深表悔悟等因素，予以緩起訴1年，並向公庫支付5萬元。