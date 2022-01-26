本季因為球員都是大一、大二較缺乏經驗，讓國立體大在幾場分數接近的比賽和勝利擦身而過，不過預賽第四階段26日與輔仁大學一戰，全隊在第4節挺過雙位數領先被輔仁大學追近分數的危機，60比74收下關鍵一勝，以7勝6敗成為最後一支搭上110學年UBA富邦人壽大專籃球聯賽公開男一級8強列車的隊伍。

國體本戰帶著15分領先進入第4節，輔大靠著一波14比5攻勢，硬是將差距縮小到只剩6分，本季幾次在關鍵時刻穩定性較不足的國體，場上所有這次不在意亂陣腳，而是穩穩守住領先地位，並8比0高潮關門，搭上8強末班車。

國體共5名球員得分雙位數，陳皓翔13分、陳力生12分、黃偉程11分，陳冠中與韓杰諭各10分，韓杰諭並有11籃板，賽後教頭桑茂森肯定球員努力，「大家都辛苦了，尤其這階段身高195公分、較有經驗的碩二生郭翰掛傷號無法出賽，需要大家打得更像團隊，球員也全力做到，以他們為榮。」

大四的韓杰諭指出，賽後大夥在休息時有討論到名次狀況，知道目前6勝7敗的高雄師大，就算最後一場預賽贏球，球隊自己又輸球，因為之前交手贏球有對戰優勢，所以不影響8強資格，大家才終於鬆一口氣，球隊本季的問題是年輕球員較多，有時第三波進攻會失誤收場，給對手反擊機會，教練團練球時也會模擬狀況，幫助學弟們更快適應大專賽事的強度。

這場比賽桑茂森穿上可以說是贏球保證的深灰色毛衣、西裝褲「幸運服裝」，賽後低調笑說請大家不要太關注這點，他期許球員透過平時訓練及場上實戰經驗增加自己缺乏的能力，替自己未來挑戰更高層級賽事做好準備，開發個人能力也是他希望球員大專生涯學到的，也提醒球員8強賽在球賽接近結束時的關鍵時刻要更凝聚共識，尤其籃板也要奮力爭取。