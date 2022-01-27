中央氣象局27日針對高雄發布濃霧特報，能見度小於200公尺，且相對濕度偏高、擴散條件轉差，嚴重影響空氣品質，高市府環保局26日深夜就提前啟動應變措施，要求興達電廠2部機組停機、2部機組降低發電負載，且要求35家汽電共生廠、電弧爐業者啟動應變措施，並加強夜間道路洗掃，減少揚塵。

環保局表示，近2日風場為偏東風型態，西半部風速減弱，且夜間、清晨容易起霧，導致擴散條件差，27日0時起汙染物由北高雄逐漸往南影響，環保局2天前已提前啟動應變措施，要求35家工廠、汽電共生廠、電弧爐廠等降載減排，並加強道路洗掃，減少揚塵。

由於空氣品質不佳，環保局也要求興達電廠2部機組停機、2部機組降低發電負載，另外，環保局派員巡查380公頃土地，並無查獲露天燃燒情形，並加強營建工地、堆置場等稽巡查，也對汽機車進行路邊臨檢，共查獲1輛機車不合格、2輛柴油車有汙染之虞，希望藉由加強巡查等應變作為，減緩空品惡化。

環保局也已通報各區公所、學校、衛生所及照護機構，彈性調整課程活動及落實相關空品防護措施，環保局呼籲民眾，空品不佳期間，減少戶外活動，外出民眾應配戴口罩，家中若有敏感族群、幼童及年長者，更需注意健康狀況，同時儘量使用大眾運輸工具，減少汙染排放。