台北市教育局27日以線上方式舉行校長會議。（教育局提供／楊亞璇台北傳真）

台北市教育局27日以線上方式舉行中等學校校長會議，針對本土語師資及課程的整備，教育局提出三大策略因應，針對通過本土語文認證中高級以上之教師給予5000元禮券，積極辦理本土語教學支援人員培訓，並研擬跨校開設本土語課程機制。

針對本土語師資及課程的整備，教育局提出三大策略因應本學年度中等學校本土語推動事宜，第一，辦理現職教師本土語認證增能研習，並訂定現職教師取得本土語認證獎勵機制，針對通過本土語文認證中高級以上之本市所轄公立中等學校編制內正式教師給予5000元禮券。

教育局說，第二，建置本市本土語教學支援人員平台媒合師資，積極辦理本土語教學支援人員培訓，協助本市本土語教學支援人員中等學校教學知能培力；第三，研擬跨校開設本土語課程機制，建立跨校本土語師資合聘機制，連結區域性資源，並規劃開設本土語文遠距教學課程。

除了在地化的落實本土語課程，亦積極與國際接軌。教育局強調，西松高中自110學年度開辦國際文憑IBDP實驗班，是全國第一所獲得IB認證的公立學校，中正高中及育成高中亦於111年進入IB候選學校階段，濱江實驗中學亦預計於111年3月接受IB認證訪視，教育局將持續積極推動本市公立學校辦理國際教育及國際文憑課程。

另因應後疫情時代來臨，引發民眾對於心理健康需求增加，教育局長曾燦金特別於會議中提醒各校校長落實生命教育、主動關心親師生心理健康，除持續以三級輔導工作模式建構輔導資源體系外，針對有醫療需求的孩子，可透過教育局與衛生局合作建立之精神醫療系統資源網絡來協助學生，包括依行政區彙整校園醫療網絡地圖，各校可就近引進醫療資源入校服務，此外北市學生輔導諮商中心亦與本市醫療院所合作辦理身心科醫師駐區諮詢服務，讓各校能夠透過合作與資源的整合，擁抱心理健康，創造友善校園氛圍。

曾燦金也期勉各校校長，在疫情的不確定情形下，讓許多原本已有既定處理模式的事項，都必須隨時隨地的依情調整，反映在學校治理上，代表著校長必須保持高度韌性，才能因應瞬息萬變之疫情及挑戰，期盼北市每位校長都能以韌性來回應挑戰，並從挑戰中，引發創新思維，帶來超越成果。