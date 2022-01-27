洋蔥為高屏地區冬季重要裡作，屏東縣恆春半島栽培田區已陸續進入蔥球膨大期，高雄林園地區則已進入採收階段，目前少數田區有病害現蹤，且依據中央氣象局預報，接下來仍有降雨可能，高雄區農業改良場（以下簡稱高雄場）籲請農友審慎預防黃萎病、炭疽病及軟腐病等病害，採取適當防治措施，避免病害造成損失，惟若已屆採收期應避免使用化學藥劑，以免造成藥劑殘留疑慮。

高雄場場長戴順發表示，洋蔥病害發生在潮濕多雨環境，洋蔥黃萎病發生在本田期時，因洋蔥生育至結球時需水量大增，常導致根部腐敗，植株黃化，進而萎凋。炭疽病菌常感染葉片及蔥球鱗片，可形成褐色圓形或長橢圓形乾枯斑塊，受害嚴重時全株葉片褐化萎凋，影響蔥球肥大。軟腐病則屬細菌性病害，多發生在成熟及採收後儲運階段，田間環境潮濕時亦會發生，罹病部位常呈現腐爛並發出惡臭。

為避免病害蔓延造成損失，戴順發籲請農友加強田間巡查工作，發病初期適時以核准用藥防治，如62.5％賽普護汰寧水分散性粒劑1500倍可防治黃萎病，75％四氯異苯腈可濕性粉劑700倍可防治炭疽病；軟腐病為細菌性病害，可使用81.3％嘉賜銅可濕性粉劑1000倍防治。此外，應避免高溫多濕氣候下採收，採收、包裝及搬運過程中，應避免擦傷，並保持切口乾燥，儲藏時則應設法維持低溫、低濕並且保持通風，防止水分在球莖的表面上累積。已嚴重發病的植株殘體切勿棄置於田區，避免成為田間及下期作的感染源。農友如在病害鑑定或防治上有相關疑問，可直接與高雄場聯繫，技術人員將竭誠提供服務。