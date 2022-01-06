60歲的周女因重度智障，且家中無人照料，被親友送進大千南勢護理之家安置，日前，照護社工得知周女非常懷念舊時與胞妹一同到遊樂園玩樂情景，利用年節屆近前，聯絡周女胞妹前來陪同前往麗寶樂園遊玩，讓周女得以重溫舊夢。

60歲的周女因重度智能障礙且先生離世後無人照顧她，因此親友協助將她安置於大千醫療社團法人附設南勢護理之家。在一次閒聊中，社工發現周奶奶很懷念小時候和妹妹去遊樂園玩的情景，因此特別聯繫周奶奶的妹妹，並安排她們一同至麗寶樂園遊玩，讓周奶奶一圓童年之夢。

大千南勢護理之家護理長蘇家慧表示，這項計畫的開端，是因某日周女在看電視時，正好播出遊樂園的片段，社工問她有沒有去過遊樂園，她回答：「有，一次，跟妹妹。」同時也表達希望可以再和妹妹一同遊完的心願。雖然周奶奶因認知功能低下，不擅長口語表達，對於過往記憶也是片段呈現，但從她簡單的言語及肢體表達中，可以感受到對家人滿滿的思念，因此興起此次圓夢計畫的念頭。

出遊當天，周女非常興奮，一看到妹妹就高興地流下眼淚，接著兩個人牽著手一路從旋轉木馬、花園小舟、皇冠鞦韆到搭乘摩天輪，開心的笑鬧聲沒有停過，就像年幼時期一同遊玩的情景。周女胞妹感謝表示，可以再次和姊姊出遊真的很感動，這將會是姊妹倆很珍貴的回憶。

蘇家慧特別感謝麗寶樂園的熱心協助，不僅贊助入園及搭乘摩天輪的門票，也安排工作人員引導及介紹園區環境，才能讓周奶奶和妹妹玩得盡興，圓夢計畫也順利圓滿成功。