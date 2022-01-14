動植物防疫檢疫局14日表示，2022年為超前部署及早防範荔枝椿象危害，防檢局已會同相關專家與地方政府現場勘查，並訂定高屏、嘉南、中彰投雲及苗栗等4區的化學共同防治期，加強跨縣市合作聯防，並通知相關部會同步推動，以提升整體防治成效。

為協助農友落實荔枝椿象防治，防檢局2022年持續提供每公頃2000元的藥劑經費補助。之後開花期停止施藥，改釋放平腹小蜂，待花期結束後可配合荔枝細蛾防治再次進行施藥。

防檢局指出，2019年起成立全國荔枝椿象區域整合防治計畫，推動農業區整合防治措施，依據荔枝或龍眼生長期及荔枝椿象生長階段，適時搭配採用物理法、生物法或化學法等方式進行防治。

防檢局綜合審酌2022年氣候狀況、荔枝及龍眼作物生長期差異、荔枝椿象發育狀況及荔枝栽種品種等因素，分別訂定荔枝椿象化學共同防治期程為：(1)高屏區域：荔枝- 1月17日至2月18日；龍眼- 2月7日至3月4日。(2)嘉南區域：荔枝- 2月7日至3月8日；龍眼- 2月21日至3月21日。(3)中彰投雲區域：荔枝及龍眼2月7日至3月11日。(4)苗栗區域：荔枝及龍眼2月14日至3月18日。

防檢局進一步說明，荔枝椿象成蟲於冬季低溫時，多躲藏於植株葉背不易發現，直到氣溫回暖後才會出來活動並交配產卵，此時體內脂肪已消耗，對藥劑容忍性低，正是採取化學防治最關鍵的時機，農友可使用賽洛寧、亞滅培或丁基加保扶等核准用藥進行防治，施藥時並須依標示注意個人防護，確保施藥安全。

防檢局補充指出，荔枝椿象寄主為無患子科植物，包括龍眼、荔枝、台灣欒樹、無患子等。荔枝椿象防治主要有以下5種方法，包括清園整枝、物理防治、生物防治、化學防治及免登記植物保護資材(皂鹽)防治，實務操作上須依據荔枝或龍眼生長期及荔枝椿象生長階段，搭配選擇適當方法，因地制宜進行害蟲整合防治。