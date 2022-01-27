桃園染疫者曾到苗栗苑裡 163位接觸者快篩結果出爐 19:222022/01/27 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣府26日晚間派員到確診者足跡場域，進行周邊清消。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央26日公布桃園市確診案例18613，曾涉足苑裡鎮兩家診所跟郵局，經衛生局疫調，接觸者採檢163人，27日報告結果全都陰性。 縣府指出，確診者足跡場所，皆已完成消毒及靜置，昨天緊急篩檢49人，今天在苑裡李綜合醫院戶外篩檢站，也完成114人PCR採檢，結果全數陰性。 另外，為了找出遺漏可疑接觸者，衛生局27日下午1時30分至4時，也苑裡鎮水坡里苗40-1鄉道國道3橋下，設置戶外篩檢站共計採檢101人抗原快篩，報告也全數陰性。 北市松山區幼兒園老師確診 急匡列180名師生 因應返鄉人潮 台東火車站啟動清消及快篩站 #新冠肺炎 #台灣 #接觸者 #採檢 #163 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園莫德納疫苗剩1.8萬劑 下午開放65歲長者優先接種 15:112022/01/27 生活 桃園再傳學生確診！群倫補習班35名師生遭匡列 09:142022/01/27 生活 學測考生確診 緊急隔離近百師生 04:102022/01/26 焦點要聞 高雄某國中突現3台遊覽車 衛生局證實：匡列34人將居隔 21:042022/01/26 生活 群聚感染還在燒 高雄港竟有2司機員脫罩幹架 15:232022/01/27 社會 北市機組員「5＋9」專案返家確診 Ct值35將二採 20:182022/01/27 生活 新北致理科大1學生染疫 衛生局：接觸確診者後未到校 22:172022/01/26 生活 桃園確診足跡擴大14處 新增好市多、火車站、客運 15:192022/01/26 生活 宜蘭增8處確診足跡 新月廣場、藏壽司、麥當勞都上榜 15:582022/01/27 生活 10起Omicron傳播鏈 6條感染源不明 04:102022/01/27 焦點要聞 新北今＋3！亞東母子染疫確診足跡曝 曾至全聯、醫療用品店 15:012022/01/26 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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