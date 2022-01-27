中央26日公布桃園市確診案例18613，曾涉足苑裡鎮兩家診所跟郵局，經衛生局疫調，接觸者採檢163人，27日報告結果全都陰性。

縣府指出，確診者足跡場所，皆已完成消毒及靜置，昨天緊急篩檢49人，今天在苑裡李綜合醫院戶外篩檢站，也完成114人PCR採檢，結果全數陰性。

另外，為了找出遺漏可疑接觸者，衛生局27日下午1時30分至4時，也苑裡鎮水坡里苗40-1鄉道國道3橋下，設置戶外篩檢站共計採檢101人抗原快篩，報告也全數陰性。