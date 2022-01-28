在俄羅斯有一對新婚佳人決定攜手度過餘生，「夢幻婚禮」才剛結束兩天，新郎官普羅霍羅夫（Timur Prokhorov）似乎還是很飢渴溜到村外一家按摩店尋歡「共度春宵」。然而，根據英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，激烈奮戰後，男子似乎想吃霸王餐死賴著不付錢，64歲女按摩師甚至被霸王硬上弓。之後警方發現他的妻子(Alsu Sabashnikova)與表妹身上多處刀痕倒臥在家裡，男子也在外地舉槍自盡。

「夢幻婚禮」才剛結束兩天，新郎官普羅霍羅夫（Timur Prokhorov）似乎還是很飢渴溜到村外一家按摩店尋歡「共度春宵」。

俄羅斯調查委員會(Russian Investigative Committee)聲明指出，嫌犯是一名前俄羅斯軍人，疑似個人積怨已深莫名對妻子與親人痛下毒手，之後帶著父親的兩把獵槍逃到其他鎮上結束自己的生命，屍體後來在高速公路的某輛車上，被發現時身上還有槍傷。初步調查，男子當時在按摩店因為不想付錢與按摩師發生口角，並強行侵犯該名女子。酒醉後返家，才又拿刀刺死自己的妻子與表妹逃跑。

這對相差四歲的新婚夫妻據悉求學時就認識彼此，朋友們都形容他們是最和諧的一對情侶，從不在外人面前起爭執。當聽聞這件悲慘的憾事，如今原本恩愛的夫妻雙雙慘死，每個人都感到相當震驚。

目前警方還在調查男子犯案動機，推測生前可能飲酒過量或是服藥才導致精神狀態異常，這樁令人匪夷所思的殺人案結果仍尚未出爐。