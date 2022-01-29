副總統賴清德今天與美國美國聯邦眾議院議長裴洛西視訊會談，賴清德今在臉書表示，兩人針對安全、經濟及價值等議題進行交流，這些都是台美之間重要的利益，也是共同的價值。

賴清德臉書指出，返程過境美國舊金山，再次感受到台灣鄉親的熱情，也感謝美國在台協會 AIT 莫健主席(James F. Moriarty)兩次都親自相迎。

賴清德說，下午也與兩年多不見的好朋友美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）視訊會晤。感謝裴洛西議長對台灣的堅定支持，尤其近期主導提出美國競爭法案的眾議院版本，其中也納入多項支持台灣的條文，期盼未來能夠在台美相互關心的領域中持續合作。

賴清德表示，晚上和台灣僑胞的視訊會，雖因防疫無法見面，但稍早在飯店外已感受到大家的熱情，感謝在異國他鄉深耕的國人，將台灣的優勢與成就，推向國際高科技的尖端，讓台灣這個名字成為共同的驕傲與光榮。