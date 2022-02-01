大陸國家衛健委今天（2月1日），昨天（1月31日0—24時）新增確診病例66例。其中境外輸入病例39例（上海18例，廣東8例，廣西5例，山東3例，北京2例，天津2例，河南1例）；本土病例27例。

在27例本土病例中，包括：浙江13例，均在杭州市；天津7例，其中河北區4例、紅橋區2例、津南區1例；河北4例，均在衡水市；北京2例，其中朝陽區1例、豐台區1例；廣東1例，在深圳市。

★深圳新增1例新冠肺炎確診病例

據深圳市衞健委今天（2月1日）通報，昨天（1月31日）深圳發現1例新冠肺炎確診病例。病例為女性，45歲，深圳市寶安區石岩街道某公司牙模設計員，居住在東莞市鳳崗鎮保利百合花園。1月30日晚在深圳大學附屬華南醫院發熱門診就診時，核酸採樣初篩呈陽性，1月31日經深圳市疾控中心覆核亦為陽性。

目前已轉送至深圳市第三人民醫院應急院區隔離治療，診斷為新冠肺炎確診病例（輕型），情況穩定。該起疫情源頭暫不明確，仍需根據流行病學調查和基因測序結果作進一步研判。經初步調查，該病例主要以自駕車方式上下班，近日在深軌跡涉龍崗、寶安兩區。病例的工作地、居住地已實施管控，其活動過的重點場所已進行環境核酸採樣和終末消毒。

★深圳市寶安區一區域升為疫情中風險

昨天（1月31日）晚間，深圳市寶安區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布通告，根據國家和省關於應對新型冠狀病毒肺炎疫情分區分級防控工作要求，經深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部同意，自2022年1月31日起，寶安區石岩街道羅租社區艾美特科技園B棟調整為中風險地區。

★深大附屬華南醫院暫停門急診 配合協查

因該病例的活動軌跡涉及深圳大學附屬華南醫院，1月31日上午，根據疫情防控應急處置要求，醫院配合市區相關部門，暫停門急診醫療服務，開展應急處置，落實人員及環境篩查等防控措施。待協查工作完成後，將第一時間恢復正常醫療服務。

接下來，深圳市將堅決落實中央和省的決策部署，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和動態清零的總方針，堅持科學精準從嚴從緊抓好疫情防控。