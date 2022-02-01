日本共同社今（1）日引述消息人士指出，曾經來台、與已故李登輝前總統交情不錯的前東京都知事石原慎太郎辭世，享壽89歲。

共同社引述與石原慎太郎親近的消息人士指出，前東京都知事石原慎太郎已經辭世。

報導指出，石原慎太郎在日本政壇留下堅定鷹派印象，他的民族主義觀點經常激怒鄰國。

2012年，石原慎太郎在擔任東京都知事期間宣布東京都政府收購釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）主要小島的計畫，促使日本政府於同年9月向日本實業家栗原弘行正式收購南小島、北小島等無人島。

路透社形容，石原慎太郎的最大資產可能就是提議東京都政府收購釣魚台列嶼，並且募資1900萬美元，他當時強調尖閣諸島是日本的重要資源，他的收購計畫重新點燃中國大陸與日本對於釣魚台列嶼的衝突。

日本政府為了緩和日中局勢，宣布將釣魚台列嶼國有化，不過此舉適得其反，進一步引發中國大陸各地的反日抗議及抵制行動。

石原慎太郎於2014年12月表示，「是那些試圖製造衝突的傢伙，用中國船隻進入日本領土。」

石原慎太郎被視為日本政界裡的親台派，他多次來台，包括曾出席蔣介石葬禮，1999年底擔任東京都知事期間，石原慎太郎在已故前總統李登輝邀請下，以關心台灣震災為由訪台3天，創下台日斷交以來訪台層級最高的日本官員。他也親自出席2000年、2004年陳水扁前總統的就職典禮，並且在2008年獲頒「特種大綬景星勳章」。

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