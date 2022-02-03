女性生理用品「月亮杯」。（示意圖，達志影像/shutterstock）

啤酒有啤酒杯、紅酒有紅酒杯，威士忌也有威士忌酒杯。不過一名人妻發現，丈夫在廚房用一個形狀特殊的「小酒杯」喝威士忌，她拍下影片上傳社群媒體，引發轟動，點閱數高達近1400萬，原來，該丈夫用的竟然是女性用品「月亮杯」，讓網友驚呼：「吸血鬼嗎？」、「特殊口味？」。

美國女子思凱瑞絲（Amanda Skyrius）在TikTok上傳影片，她拍到丈夫獨自一人在廚房喝威士忌，用一個看似烈酒杯（shot glass）一口乾掉，看來喝得津津有味。不過仔細一看，該「杯子」根本不是烈酒杯，而是女性用品月亮杯（月經杯，menstrualcup），思凱瑞絲還打趣表示，如果它真的能裝酒，那老公還不算愚蠢。

該影片引發網友熱議，點閱數高達近1400萬，網友紛紛表示：「會不會喝到特別口味的威士忌」、「倒烈酒進去算是消毒」、「吸收額外鐵質」，「只是個多功能杯子，發現了新用途」。有

有網友問為什麼月經杯會出現在廚房，不少女性解釋，月經杯需要用熱水煮沸清洗及消毒，所以出現在廚房很正常。

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