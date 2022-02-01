家家有本難念的經，一名人妻分享，她的婆婆有很多強硬原則，三天兩頭就責備她沒把寶寶顧好，讓她忍不住想問「為什麼不能信任她？」文章曝光在網路上後，讓大批網友看了好心疼。

一名剛生產完的人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，表示婆婆對於照顧小孩的意見很多，從寶寶用的毛巾、紗布、浴盆、毯子及衣服等，從品質與款式都能嫌棄，而寶寶長了尿布疹，雖照著醫生指示仍未復原，婆婆則每來探望一次就責怪她一次。

人妻訴苦，初為人母很多事都很陌生，權衡之下請婆婆來協助，沒想到一切卻是噩夢的開始，因為婆婆見到寶寶哭就會問句連發，不斷提出「吃飽了嗎？」、「他要吃了嗎？」、「是不是母奶餵不飽？」等質疑，讓她聽了心超累，直呼婆婆有事都只罵她，從不告訴老公，甚至她的老公見她受委屈也一聲不吭。

文章發布在網路上後，不少網友在留言區寫下暖心的留言，「加油嘿，來日方長」、「不用理牠說什麼，至於隊友也不用理了，妳跟小孩顧好就好」；也有網友建議，產後在身體未復原前，萬萬不可多在意婆婆的話，不然一時思慮過多，只會傷害自己身體，也沒辦法顧好小孩子。