「婆媳問題」說穿了，全是人的問題。一名人妻PO文表示，她因看不慣每月要拿1萬2000元給婆婆家用，便慫恿老公搬出去住，兩年後就後悔了；今年除夕那天她向婆婆訴苦，沒想到婆婆給了一包大紅包，暖心舉動逼哭這位後悔不已的媳婦。

該人妻不諱言，結婚後住進婆家，必須負擔每月家用1萬2，她覺得「給太多了」。好不容易說服老公搬出來，結果感嘆萬千，「不當家都不知道持家的辛勞，我終於了解箇中滋味，真的非常後悔」。

原PO列舉每月開銷，光房租、水電等就要噴1萬5000元，兩個孩子每月的學費也貴得驚人，萬一下班來不及接小孩，還得多給一筆誤點費。晚上更是另一個戰場，煮飯、幫洗澡、陪讀寫，「搬出來住自由很多，卻也被很多事綁到失去自由」。

除夕夜那天，原PO向婆婆訴苦，婆婆竟馬上給了一包2萬8000元的大紅包，安慰媳婦「住外面很辛苦，補貼你們一點」。開車回家時，原PO忍不住哭了，深感慚愧，覺得自己以前老擺臉色給婆婆看，真的很糟糕，「以前是我錯了，是我太不會想了，媽，對不起」。

文章分享後，網友也跟著感動，勸她對婆婆表明心意，「既然人家對妳這麼好，好好珍惜」、「能遇到好婆婆是福氣，搬回去吧」、「百年難得一見的好婆婆，請珍惜她」、「長輩們不會介意的，應該也在等你們回家」。