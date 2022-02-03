由謝文明導演執導、獲獎無數的台灣動畫短片《夜車》，日前再傳捷報獲得日舞影展最佳動畫短片，片中為貴婦一角配音的金馬影后陳淑芳得知獲獎消息後開心分享喜訊，並邀請大家一起欣賞這部得獎動畫，也為觀眾帶來新年祝福「全國支持我的好朋友，大家新年快樂，非常歡喜我今天可以在這裡，跟各位說新年快樂，虎年大家平安好過年，虎年大家賺大錢，不要忘記喔，健康最重要，所以不要吃太油膩喔。」

《夜車》是淑芳阿姨第2次為動畫配音，她生動地傳達了貴婦角色的恐懼，在幕後訪問中謙虛地說：「說實在的我並不是說什麼內行，可是我一到錄音間，我覺得這跟演戲一樣把她的感情講出來就好了。」而提到片中最喜歡的橋段，淑芳阿姨則意外表示自己最喜歡貴婦耳朵被猴子咬斷的驚悚畫面，還提醒觀眾看到那一幕不要被嚇到，她說：「最欣賞就是導演畫的那個小猴子，揪著那個耳朵，揪起來，哇，那一剎那，真的非常非常棒， 所以你們要去看的話，注意喔，當那隻小猴子到了耳朵的時候，不要害怕！」

《夜車》描述深夜一輛開在濱海公路的末班車上，一名貴婦乘客的珍珠項鍊被偷，牽扯出群眾正義下的荒謬私刑與背後隱藏的秘密。CATCHPLAY＋影音平台現正上架中。