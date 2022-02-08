貨櫃三雄虎年第一天攻漲停後，今（8日）航運股仍是盤面焦點，坐擁高殖利率和落後補漲題材，萬海一度亮燈漲停，長榮、陽明盤中也暴漲7、8%。專家認為，貨櫃三雄虎年首日股價攻頂，代表價值股股票成為台股主流，未來董事會發布今年股利，股息殖利率直接10％起跳，電子股資金將被航運大舉接收。

周二航運股再度躍居盤面亮點，吸走台股逾25%資金，其中貨櫃三雄搶下台股成交值排行前四名，長榮終場上漲4%、收在129元，成交值324億居首位；而台積電尾盤逾萬張賣壓出籠，大跌7元（或1.1%）、收在628元，成交值250億元居次；陽明和萬海分別上漲4.1%至112.5元、6.1%至172元，成交值排第三、四各為173億和126億元。

萬寶投顧總監蔡明彰提醒，投資人要趕快調整選股邏輯，下半年人們恢復正常生活，供過於求宛如天花襲擊台股，價值型產業已種過牛痘，對天花免疫，尤其航運股去年已經歷供過於求、運價看跌的考驗。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海自去年高點到低點分別重挫 63％、64％及 58％，當時市場懷疑貨櫃三雄 2022 年 EPS 將至少較 2021 年腰斬。

蔡明彰認為，新冠病毒若在下半年消退，人們對日常生活用品的需求大爆發，全球 90％貿易仍靠海運，貨櫃三雄 2022 年 EPS 即使不超過 2021 年，也將有8～9成水準，以長榮去年 EPS 估45元為例，2022年估36～41 元，去年股價已跌過，而今年本益比只有 3 倍，這就是價值股的特性。

蔡明彰強調，虎年開紅盤，貨櫃三雄漲停是重大訊號，代表價值股股票成為台股主流，上次貨櫃三雄收盤漲停是去年 8 月中旬，時隔半年，籌碼已充分換手，而接下來貨櫃三雄董事會發佈今年股利，股息殖利率直接 10％起跳，將更會大舉接收電子股的資金。