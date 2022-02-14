小編今天(14日)精選5件不可不知的國內外財經大事。俄羅斯與烏克蘭邊境戰雲密佈，戰爭可能隨時爆發。萬一開戰，專家預期股市等美國資產將立即下挫，但未必造成長期影響。而且戰事或許促使聯準會由鷹轉鴿，因為前景更難預料，其中，國際油價是否飆漲造成通膨失控將為關鍵因素。

【1】萬一開戰… 聯準會可能由鷹轉鴿

白宮11日表示，俄羅斯在烏克蘭邊境所集結的部隊已足以發動大規模入侵，並敦促所有美國公民在48小時內離開烏克蘭。美股聞訊崩跌。專家表示，市場劇烈震盪是因為之前一直沒有反映俄烏戰爭可能真正發生的因素。

【2】俄烏危機 外資提３情境

美國日前警告俄羅斯可能最快本周就會對烏克蘭動武，戰事一觸即發，消息一出嚇趴市場，上周五的美股四大指數全線重挫，外資法人對烏俄戰爭疑雲做好情境分析，以當前情況研判，台股14日下跌壓力極大，國際資金暫時調節、避開風險，是機構法人共識。

【3】散裝船商：運價、物價漲定了

烏俄危機瀕臨開戰邊緣，恐牽連全球天然氣、穀物、煤炭海運鏈貿易，上週散裝船運價先嚇到應聲大漲，若情勢惡化，造成烏克蘭與俄羅斯港口封鎖或受阻，或西方國家為了制裁俄羅斯，可能限制農作物出口，散裝航商直言，運價與物價將漲定了！

【4】元月創1,250億元新高 貨櫃三雄總營收 連6月逾千億

貨櫃航運三雄再現「金」異奇航！元月總營收創下近1,250億元的新高標，一年翻一倍，日進斗金相當於每天進帳40億元，且是連續六個月總營收站穩千億元，跌破法人眼鏡，樂觀估計長榮、陽明、萬海元月每股有機會賺6～8元，同時股利配發行情也提早啟動，法人估合理配息率四成起跳。

【5】升息加速 12檔高殖利率股衝鋒

美國元月消費者物價指數（CPI）年增率再寫下近40年新高，加上美國聯準會（Fed）官員鷹派言論引起市場恐慌，股市震盪加劇，資金朝向高殖利率股聚攏，至上（8112）等過去5年平均殖利率大於5％的12檔個股有望成為金虎年的強勢黑馬。