語音系統太爛還是發音不標準？網路上近日瘋傳1張外送訂單，顧客在備註欄不斷提到「殭屍」，還一直鬼打牆似形容「殭屍」，原來他是想要店家附贈「薑絲」，但由於手機鍵盤壞掉，被迫用語音輸入的他又因系統無法準確分辨「殭屍」的「ㄕ」與「薑絲」的「ㄙ」，才會出現這有趣的300字內容。

圖片被網友分享到臉書「外送員的奇聞怪事」中，該份1份外送訂單的備註欄，內容提到顧客想要一點「薑絲」，但因為顧客的手機鍵盤壞掉，所以他是用「語音輸入」（即系統聽聲音自動辨識文字），因此文字變成「如果有一點『殭屍』會不錯，不是殭屍喔，是『殭屍』」，顧客還強調「是配小籠包的『殭屍』」、「用刀子切成細細的『殭屍』」、「不是那種人死掉會變成的殭屍」、「就是有一種植物…種在地底下的『殭屍』」，內容全部將「薑絲」變成「殭屍」。

網路上近日瘋傳1張外送訂單，顧客在備註欄不斷提到「殭屍」，還一直鬼打牆似形容「殭屍」，原來他是想要店家附贈「薑絲」。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該顧客沒辦法用說得將「薑絲」和「殭屍」說清楚，備註後半部分他說知道薑絲的「ㄙ」沒有捲舌，與殭屍的「ㄕ」有捲舌不同，但語音辨識系統就是沒辦法分辨出來，並鬼打牆似地一直講「施施師詩詩」，就是希望系統能分辨出「ㄕ」、「ㄙ」差別，而文字系統一度打出「將斯」，讓他以為快要成功了，最後還是變回殭屍。

其他網友看到這全長約300字的備註全都傻眼，尤其該顧客不斷重覆錯誤的「殭屍」，又拼命解釋是「薑絲」的固執態度讓網友笑翻，留言說「林正英快要被他弄復活了」、「我肯定是這傢伙大舌頭，想嫁禍給手機」、「怨念很深的殭屍」、「我也試了一下，真的只會跑殭屍！但加個老，薑絲才會出來」、「他講到自己都崩潰了」、「我看完後覺得我得躁鬱症了」、「是在B-box喔」。