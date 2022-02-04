本土咖啡品牌路易莎漲價了！一名網友分享，他年初三買了一杯常喝的橘皮拿鐵，以前大杯價百元有找，如今漲至3位數，突然難以接受，「兩位數跟三位數感覺就是不一樣啊！有沒有咖啡漲價的八卦」。

事實上，咖啡連鎖品牌於農曆年前已暗示價格將調整，路易莎創辦人黃銘賢曾指出，咖啡豆、原物料、人力「每一樣都漲」，成本壓力瀕臨破表，路易莎選擇年前凍漲，「但萬不得已時，年後會依產品項目調整」。

咖啡豆採購價格自去年以來不斷攀升，由於全球最大生產國巴西遭逢乾旱、寒潮，導致壞豆率增加；採收人力又受疫情影響，兩大因素衝擊，咖啡豆期貨一度飆到4年半以來新高。經濟部啟動查價機制，確實逼得連鎖業者暫時配合「先消化庫存」，如今存糧即將用罄，不得已才會漲價。

路易莎7日至11日連5天開工慶，早上11點前咖啡第二杯半價。（圖為新品拿鐵歐蕾。路易莎提供）

原PO說，以前一杯大杯橘皮拿鐵賣95元，現在整整100元，雖然只差5元，但內心感受就是不一樣。網友正反意見都有，部分人認為不給業者漲價，成本愈來愈高，難道放他們倒嗎？到時候連咖啡都沒得喝；也有人覺得一杯咖啡要價100元，不如自泡即溶包，好喝又省錢；還有人吐槽「星巴克一杯快200，怎麼沒人講話」。