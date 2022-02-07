日用品漲價風聲不斷，繼衛生紙2月下旬陸續調整價格後，現在又傳出嬰幼兒必備的尿布，廠商也擬調漲10％以上，漲幅將高於衛生紙的8％，對育兒的父母來說，肯定是筆沉重負擔；而居家用的清潔用品也正醞釀漲價，漲幅從5％至20％不等，看來政府不管祭出再多補助、降貨物稅等措施，都抵擋不住全球「萬物齊漲」的浪潮。

通路業者透露，衛生紙漲價只是「前菜」，「主菜」還沒上菜，理由很簡單，衛生紙多在國內生產，紙漿等大宗物資進口，政府還能透過降稅、補助，或者遊說通路業者吸收等措施來降低衝擊，民眾荷包失血的感受沒這麼深。

國際知名品牌的嬰幼兒尿布就不同了，通路採購主管表示，尿布進口已是成箱的成品，像幫寶適、滿意寶寶、日本大王等品牌，國人偏愛選購標榜日本製、原廠正貨等，相信進口尿布比較柔軟、乾爽舒適，現在不僅原產地價格調漲，更大的壓力是貨運成本大增3、4成，廠商已經抵擋不住漲勢，口頭預告接下來的調漲幅度會超過10％以上，遠高於衛生紙、清潔用品的上漲壓力。

根據主計總處統計顯示，110年消費者物價指數(CPI)全年上漲1.96％，在眾多查價項目中的「尿布」，變動率較109年上漲0.42％，與食物、水果、油料費等項目相比，算是變動率較小的查價項目。