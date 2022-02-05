中部民眾罹患肺腺癌居高不下！為改善空汙提升空氣品質，中市經發局推動鍋爐汰換補助計畫，累計至去年底已完成超過200家企業，包括台中及烏日啤酒廠、台農鮮乳廠、永信藥品等，汰換燃油燃煤鍋爐改用天然氣鍋爐補助超過7800萬元，估計削減43.98公噸PM2.5。經發局指出，今年每案最高補助80萬元，申請期限至10月底止，歡迎業者踴躍申請。

經發局指出，中市府致力於空汙改善與防治，因燃油鍋爐在燃燒過程中容易產生黑煙與異味，且會排放PM2.5，經發局已訂定「台中市政府推動企業加熱設備改用天然氣補助要點」，透過補助誘因與管制措施並行，鼓勵企業加快汰換老舊燃油燃煤鍋爐。

經發局說，補助計畫實施至今，除結合工業局資源輔導企業汰換受管制的工業鍋爐，市府補助計畫也吸引許多中小企業共襄盛舉，為台中市的空氣品質改善盡一份心力，共有207家企業已完成天然氣管線及鍋爐設置作業，市府核撥超過7800萬元補助款，讓市民享有更舒適、健康的生活環境。

經發局表示，經發局補助企業汰換燃油燃煤鍋爐，只要加熱設備位於台中市境內，且企業投資加熱設備改用天然氣的總金額達新台幣10萬元以上，均可依規申請補助。

經發局強調，今年市府以空汙基金編列500萬元，補助計畫公告受理至10月31日止，提醒有汰換加熱設備需求的企業把握機會申請，相關資訊歡迎至經發局網站(https：／／www.economic.taichung.gov.tw)便民服務-獎勵及補助專區查詢。