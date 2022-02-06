新北市經發局推動「新北市群眾募資輔導計畫」，迄今協助37組新創業者、集資金額超過1億2000萬元，助攻團隊將創意新品推向市場，降低研發成本，提升永續經營能力。今年度徵件招募計畫將在2月中旬公告。

經發局長何怡明表示，「新北市群眾募資輔導計畫」以「科技與設計加值」、「社會與地方創生」、「文化與內容發展」3大主題，募集各領域創意提案，針對產品屬性進行專案評估、市場調查、專案製作以及行銷宣傳等，量身訂做最符合團隊需求的集資策略。盼藉由新北市政府的陪伴式輔導，見證創意逐步轉化為商品的過程，並取得在市場上快速驗證的機會。

今年度新增「異業合作」團隊輔導機制，媒合不同領域的團隊進行商業合作，創造更多的火花及效益。

經發局補充，去年參與企業「魔律科技」，是家本土的自有新創品牌公司，專注在無線音樂產品的開發領域。此次研發的真藍芽無損音樂發射接收器，是世界第一個以最新藍芽 5.2 規格設計的發射接收器，獲得許多消費者的青睞。總計在海外平台 Kickstarter及國內募資網站募得超過新臺幣300萬元的佳績。

而「放空枕」是由擁有25年寢具經驗的代工廠，轉型研發的自創品牌產品，滿足仰、側睡時的頭頸支撐曲線，一推出即獲超過千人熱情支持。集資金額突破680萬元。

經發局說，為關注地方發展及扶植在地文化，協助社文團體及業者上架至群眾募資平台，並且不定期辦理線上或直播活動，增加行銷管道以及曝光度，如新住民朋友研發「越式三醬」，透過越式料理的推廣，讓更多新住民在新北落地深根。去年也帶領團隊參與亞洲最大新創盛會「Meet Taipei 創新創業嘉年華」，拓展新創團隊的國際能見度及通路。

經發局表示，今年度計畫將於2月下旬公告於經發局官方網頁及「來趣新北金發局」臉書官方粉絲專頁，歡迎有創新提案的業者持續關注。