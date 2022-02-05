安坑輕軌列車進入耐久性測試，新北市捷運局表示，整體計畫進度累積已達85％，現已在安一路平面段密集進行列車與車站系統相關測試，施工團隊為加速工進，於大年初四即進場進行高架段軌道施工作業，朝向年底完工通車目標邁進。未來新店安坑地區民眾往來大台地區至少可省20分鐘。

新北市捷運局表示，安坑輕軌春節期間軌道工程仍不停歇，軌道廠商俊吉營造從大年初四即投入超過20人開工施作高架路段軌道工程，主要進行K7陽光運動公園站至K9十四張站間埋入式軌道及浮動式道床的軌道基座鋼筋及模板組立作業。

捷運局指出，為確保每列車功能性均正常無虞，列車自車廠運抵安坑輕軌機廠後，將進行車輛靜態及動態測試；包含車輛供電、燈光、空調、車門防夾啟閉及加減速、限速、煞車等系統，功能均符合設計需求且無異常。

為確保車輛耐用性，列車須進行至少1000公里的「耐久性測試」，以利相關零組件磨合順暢，該測試除了讓列車與軌道系統的周邊環境充分磨合外，更能確保營運後列車的舒適及穩定，提供市民更優質搭乘體驗。

安坑輕軌列車完成耐久性測試後，還有一連串與行車安全與管制相關的測試，如以號誌系統為主的列車、通訊、中央監控等系統整合測試，以及通過為期至少7天的各項穩定性測試，以確保未來能在安全無虞的情況下完工通車。

捷運局指出，未來安坑輕軌完工通車後，將成為新店、安坑地區往來的交通新選擇，並可讓市民從十四張站轉乘新北環狀線，快速的通達台北大都會，至台北市通勤時間約可減少15至20分鐘，並帶動安坑地區整體發展。