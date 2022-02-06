由前景娛樂負責人黃茂昌監製，新加坡籍導演劉慧伶執導電影《刺心切骨》，獲得台中市政府新聞局補助、台中市影視發展基金會協拍，劇中主要場景設定於台中。此片為台灣、新加坡、波蘭三方聯手製作的跨國性電影，台中市政府新聞局主任秘書陳瑜及台中市影視發展基金會執行長林筱淇日前特別前往探班並致贈台中農特產品，祝福劇組拍片順利、票房長紅。

陳瑜表示，《刺心切骨》歷時5年的醞釀開發，在台灣籌備近2年，由新加坡、台灣、波蘭聯合製作，是近年來難得的國際級合作主創團隊，片中重要的場地「擊劍練習場地」選在台中長億高中拍攝，非常感謝校方和教育局的支持，該片利用學生寒假期間拍攝，也預祝影片順利完成。

台中市政府致力推動影視發展政策，持續營造國際影視友善環境，提供劇組更多影視資源，期許讓台中成為影視劇組拍攝場景的首選；另因疫情仍然嚴峻，劇組在台中拍攝期間也對自身劇組人員訂下嚴謹的防疫措施，確實落實執行防疫作為。

執行長林筱淇強調，台中市長盧秀燕兼任基金會董事長，在董事長全力推動下，近年來不僅成立影視協拍單一服務窗口，更有各項影視補助及獎勵措施，此外，基金會傾全會之力協助劇組場景協尋及協拍服務。

台中地處台灣中部，除佔地利之便，天氣好、山海屯市區場景豐富，更提供拍攝景點諮詢服務，給予劇組第一線支援，有效提高劇組來台中拍攝取景效率，也歡迎劇組都來台中拍片。

導演劉慧伶則感謝從場勘到拍攝期間台中市政府的多方協助，不僅有台中協拍的大力支持，新聞局的取景補助也讓劇組擁有更多資源、拍攝過程相當順利。她強調一定會在電影中將「台中之美」完美呈現。另外，《刺心切骨》電影製作相當用心，也希望透過故事內容，帶領大眾思考關於愛與家的定義，請影迷朋友拭目以待。

新聞局強調，《刺心切骨》除擁有台灣及國際主創團隊，演員陣容更不容小覷，男主角分別由曾榮獲台北電影節最佳男配角獎、入圍51屆金馬最佳新演員獎的曹佑寧及新生代演員劉修甫擔綱演出，母親一角則邀請到第55屆金馬最佳女配角丁寧飾演，預計這部帶有擊劍、家庭、驚悚元素的電影上映後，將掀起一波新話題。