初六本土＋14 境外移入增29例

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增14例本土個案，其中13例都是隔離期滿前陰轉陽確診，只有高雄出現一例感染源不明個案，與高雄港有關，1月31日快篩陰性，2月5日出現症狀，採檢陽性今天確診，以及新增29例境外移入，另確診個案中無新增死亡。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今天的29例境外移入個案中，其中12例為航班落地採檢陽性。

本土疫情部分，14例本土有13例是陰轉陽個案，分佈的縣市，分別為7例桃園、4例高雄、3例新北市。

莊人祥表示，桃園7例全數都是桃園亞旭電腦廠員工，均為隔離期滿前陰轉陽個案。

高雄4例也都是高雄港相關，其中3例為陰轉陽個案，另外1例案19244則是因工作每周需要定期快篩，1月31日快篩陰性，2月5日出現症狀，採檢出陽性，感染源待釐清。

至於新北市3例，也均為隔離後陰轉陽個案，1人為日翊物流家戶感染，1例為新北房仲家戶感染，另外1案是宜蘭礁溪長榮鳳凰相關個案。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、12例女性，年齡介於10多歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為19例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(8例)、加拿大(4例)、泰國、韓國、南非、奧地利、菲律賓、波蘭、澳大利亞、新加坡、墨西哥及多明尼加(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今(2022)年1月20日至2月5日。