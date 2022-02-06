交通部常務次長祁文中在高雄港召開應變工作會議。（台灣港務公司提供／石秀華高雄傳真）

高雄市本土疫情延燒，其中主要的高雄港傳播鏈已造成117人染疫，為防堵高雄港疫情擴散，高市府除在2月7日和8日連續2天在港區開設8處篩檢站外，並下令2月9日起，凡未篩檢者，應自費取得3天內PCR篩檢因應證明，否則禁止進入港區工作。

台灣港務公司高雄分公司今（6）日表示，依據高雄港區春節假期後復工前全面篩檢政策，高市府2月7日、8日於高雄港區34號、36號、38號、55號碼頭及第二貨櫃中心、三五貨櫃中心、四貨櫃中心與六貨櫃中心共開設8處篩檢站。

港務公司指出，為防堵高雄港疫情擴散，依據高雄市政府疫情指揮中心指示，高雄港區工作人員於開工前應全面PCR篩檢，為避免篩檢站發生人潮過多和擁擠情形，港務公司依指揮中心將高雄港劃分紅、黃區篩檢分流，其中紅區的中島區的人員，依身分證字號末碼及篩檢時間，攜帶健保卡就近至34號、36號、38號或55號碼頭篩檢站篩檢；此外，黃區的港區其他管制區，包括各貨櫃中心及相關協力廠商，應依港務公司通知時間攜帶健保卡至各貨櫃中心篩檢站篩檢。

港務公司強調，因應未來2天進入港區工作人員全面普篩及後續管制查核，2月9日起將於各管制站派員查核，如查無2月7日、8日篩檢資料者禁止進入港區工作，未來要進入港區工作，應提出3日內PCR陰性證明，且需自費至醫療機構進行篩檢，否則無法進入港區工作。